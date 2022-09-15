1,5 трлн рублей положили на вклады в Сбере жители СЗФО с начала года

17:02, 15 сентября 2022, ПАИ

С начала 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады в Сбере общим объемом 1,5 трлн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в 3,8 раза).

Выросла и средняя сумма вклада: на 190 тысяч рублей в СЗФО (до 650 тысяч рублей) и почти на 250 тысяч – в Северной столице (до 810 тысяч рублей).

Количество вкладов, открытых в указанный период, по сравнению с январем – августом прошлого года выросло в среднем в 2,5 раза.

При этом через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – оформлено 60% вкладов. Ещё выше этот показатель в Петербурге – 68 процентов. Также в тройку онлайн-лидеров попали Мурманская область (67%) и Республика Коми (61%).

В Сбербанке сегодня предоставлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Кроме этого, с 29 августа 2022 года Сбер запустил промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 7,5% годовых. Размер ставки по нему зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада. Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная – ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.