РСХБ представит псковских фермеров на ярмарке «Виноград»
Сегодня, 27 июня, в день открытия в Пскове эногастрономической ярмарки «Виноград», на территории мероприятия начала свою работу презентационная площадка Россельхозбанка (РСХБ), сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.
Директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко обратила особое внимание на важность ярмарки «Виноград» для поддержки фермерства.
Она подчеркнула, что для Россельхозбанка, как опорного банка агросектора, важнейшая задача – всесторонне поддерживать отечественных сельхозпроизводителей.
«Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пользуется огромной популярностью у псковичей и гостей города, у туристов, которых с каждым годом в регионе становится всё больше. «Виноград» – возможность популяризации местных производителей, а также небольших фермерских хозяйств с экологичной, качественной и уникальной продукцией», – сказала Анна Тарасенко.
Руководитель псковского филиала также обратила внимание, что ярмарка «Виноград» – возможность познакомиться с самими фермерами, пообщаться, узнать о том, как живёт и развивается фермерство.
«В нашем регионе большое разнообразие направлений фермерской деятельности – это известное многим сыроделие, производство деликатесов из виноградных улиток и мяса страуса, всевозможных мясных деликатесов, сладостей, – отметила Анна Тарасенко. – Многие фермеры успешно работают и развиваются, фермерская деятельность в регионе разнообразна и перспективна. Планируется, что псковские фермеры будут представлены на презентационной площадке Россельхозбанка 28 и 29 июня, а также с 4 по 5 июля».
РСХБ активно участвует в развитии агропромышленного комплекса Псковского области. Вложения Псковского филиала Россельхозбанка в АПК региона с начала его деятельности в 2006 году составили почти 36,5 млрд рублей.
Россельхозбанк является генеральным партнёром эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля.
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