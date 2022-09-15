Татьяна Толстая приглашает псковичей на лекцию

17:48, 15 сентября 2022, ПАИ

Внучка Алексея Толстого Татьяна Толстая приглашает жителей и гостей города на творческую встречу в Пскове. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Не упустите возможность получить из уст писательницы ответы на волнующие вас вопросы», – говорится в сообщении. Мероприятие пройдёт 22 сентября в 19:00 в БКЗ филармонии по адресу: улица Некрасова, 22.

Татьяна Толстая – российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик. В 2003 году она стала лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «Лучшее ток-шоу» за программу «Школа злословия».