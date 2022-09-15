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Общество

Венесуэла намерена стать новым местом притяжения российских туристов

© Depositphotos / bayazed

Венесуэла намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов. Об этом заявил министр туризма этой страны Али Падрон.

«Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России», - сказал он.

Министр находится в Москве на международной выставке туризма, сообщает агентство «Прайм».

«Ситуация в мире и санкции, введенные против России, сказались также и на туризме. Традиционные ранее у россиян направления теперь закрыты. Сейчас есть возможности (для туризма) в Латинской Америке, в особенности в Венесуэле и на Кубе», - подытожил министр.

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