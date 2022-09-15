Призыв Кадырова готовить добровольцев уже поддержали главы нескольких регионов

22:28, 15 сентября 2022, ПАИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах «самомобилизацию»: каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил РИА Новости, что в республике уже ведется подготовка добровольцев для участия в спецоперации на Украине, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах.

«Данная работа в нашем регионе ведется. Более 500 человек, наших земляков, в настоящее время уже выполняют задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в том числе в трех сформированных именных подразделениях: «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден», - сказал Зайцев агентству.

Также инициативу Рамзана Кадырова поддержали глава Крыма и Курской области. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. От Курской области на Украине в СПО участвует более 800 добровольцев.