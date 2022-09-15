Бизнес предложил способ стабилизировать цены на продукты

08:40, 16 сентября 2022, ПАИ

В ФАС поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты, сообщает газета «Известия».

Источник на продовольственном рынке уточнил, что производители и поставщики уверены: действующие нормативы следует сократить вдвое.

Согласно закону о торговле, время оплаты продуктов ретейлом зависит от срока их годности. Например, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Товары со сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней.

Сокращение нормативного времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания, сказал исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Сейчас некоторые торговые сети задерживают оплату товаров и получается, что партнеры их фактически кредитуют, пояснил эксперт.

По его словам, компаниям приходится использовать заемные средства, из-за этого растет себестоимость продукции; сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию.

Если власти одобрят инициативу бизнеса, вероятно, потребуется внести поправки в закон о торговле, отметил представитель одного из крупнейших поставщиков.