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Общество

Гости из Витебской области прибыли в Великолукский район

С визитом в Великолукский район прибыли гости из Шумилинского и Толочинского районов Витебской области, сообщает газета «Наш путь».

Перед началом праздничной программы гости поздравили с 95-летием муниципалитета главу Великолукского района Алексея Кузьмина, пожелали району-побратиму процветания, развития, высоких достижений во всех сферах.

Алексей Кузьмин поблагодарил делегатов, отметив важность взаимопонимания и сотрудничества между братскими районами и странами.

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