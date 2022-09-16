Гости из Витебской области прибыли в Великолукский район
С визитом в Великолукский район прибыли гости из Шумилинского и Толочинского районов Витебской области, сообщает газета «Наш путь».
Перед началом праздничной программы гости поздравили с 95-летием муниципалитета главу Великолукского района Алексея Кузьмина, пожелали району-побратиму процветания, развития, высоких достижений во всех сферах.
Алексей Кузьмин поблагодарил делегатов, отметив важность взаимопонимания и сотрудничества между братскими районами и странами.
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