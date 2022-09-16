Александр Голышев: Открытие мастерских в колледжах Пскова и Великих Лук – дело государственное

11:16, 16 сентября 2022, ПАИ

Открытие новых мастерских в политехнических колледжах Пскова и Великих Лук – дело государственное, сказал экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

По его словам, они создают новые возможности для подготовки специалистов среднего технического образования. «Важно, что это реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Следовательно, для их подготовки будут использованы новейшие педагогические подходы и наилучшие методики, а также уникальный опыт, накопленный ранее», – продолжил Голышев.

Он подчеркнул, что подготовка квалифицированных специалистов должна включать в себя приобретение знаний, умений, навыков и формирование соответствующих профессиональных и общекультурных компетенций, в том числе гражданской ответственности и социальной активности.

«Это сегодня – важнейшая социально-экономическая задача. Бизнес, рассчитывающий на приток подготовленных специалистов, также должен принимать участие в их подготовке, организации производственной практики и т. д. Принципиально важно, чтобы выпускники колледжей были бы обязательно трудоустроены. Это начало их профессионального пути, и оно должно быть благополучным», – заключил Александр Голышев.