ВСУ обстреляли здание администрации в Херсонской области
Удар по зданию администрации Херсонской области нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу. Об этом сообщает замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», - сказал Стремоусов, передает ТАСС. О том, есть ли погибшие, пока неизвестно, уточнил он.
Ранее сообщалось также о нескольких взрывах в центре Херсона. Известно минимум об одном погибшем, другая информация уточняется.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, говорится в сообщении.
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