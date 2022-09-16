ВСУ обстреляли здание администрации в Херсонской области

12:36, 16 сентября 2022, ПАИ

Удар по зданию администрации Херсонской области нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу. Об этом сообщает замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Прилетело в администрацию. Выясняем», - сказал Стремоусов, передает ТАСС. О том, есть ли погибшие, пока неизвестно, уточнил он.

Ранее сообщалось также о нескольких взрывах в центре Херсона. Известно минимум об одном погибшем, другая информация уточняется.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, говорится в сообщении.