Уникальные сварочные комплексы будут выпускать в Псковской области

13:19, 16 сентября 2022, ПАИ

Правительство Псковской области заключило соглашение с ПАО «Газпром» и АО «Акрон Холдинг» о выпуске современных уникальных сварочных комплексов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соглашение заключили в рамках XI Петербургского международного газового форума в четверг 15 сентября. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Новые комплексы будут использоваться в строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

«Акрон Холдинг» — крупнейший российский вертикально интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла. С 2018 года в его рамках активно развивается кабельно-проводниковый кластер, в том числе в Псковской области на базе ООО «СКТ Групп». В состав «СКТ Групп» в 2019 году вошли три псковских завода: АО «Псковкабель», ООО «Псковгеокабель» и ЗАО «Псковэлектросвар».

В настоящее время в России только «СКТ Групп» обладает достаточным опытом и техническими возможностями в разработке и изготовлении комплексов оборудования для контактной стыковой сварки трубопроводов как больших, так и малых диаметров. ПАО «Газпром» имеет многолетний положительный опыт эксплуатации комплексов псковского производства, которые ранее выпускались псковскими предприятиями.

«Проект возрождения уникального производства сварочных комплексов будет способствовать повышению промышленного потенциала Псковской области и обеспечению предприятий нефтегазовой отрасли страны современной импортозамещающей продукцией», — прокомментировала Нинель Салагаева.