Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор утвердил дату проведения областной сельскохозяйственной ярмарки в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2022». Мероприятие состоится 1 октября в центре города, сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия и фермеры из районов Псковской области. На ней аграрии смогут презентовать и реализовать свою продукцию. У жителей и гостей города будет возможность увидеть, попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая.

Традиционно на областной сельскохозяйственной ярмарке в Пскове представлены мясная и рыбная продукция, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства, саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников, одежда и предметы интерьера, а также товары народного творчества.

В сентябре-октябре в районах пройдут и муниципальные ярмарки. С графиком проведения мероприятий можно ознакомиться здесь.

 
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

Ремонт дорог в отдалённых районах Пскова запланирован на 2023 год
16 сентября 2022

Псковский театр кукол покажет два спектакля в Витебске
16 сентября 2022

Губернатор утвердил дату проведения областной сельскохозяйственной ярмарки в Пскове
16 сентября 2022

Уникальные сварочные комплексы будут выпускать в Псковской области
16 сентября 2022

Музейный объект на дне Чудского озера планирует открыть историк-энтузиаст
16 сентября 2022

В Госдуму внесут проект о продлении кредитных каникул
16 сентября 2022

На предпринимателя подают в суд за свалку мусора в Пскове
16 сентября 2022

ФОТОФАКТ Кладбище в заповедной зоне

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...