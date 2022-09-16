Губернатор утвердил дату проведения областной сельскохозяйственной ярмарки в Пскове

13:42, 16 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2022». Мероприятие состоится 1 октября в центре города, сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия и фермеры из районов Псковской области. На ней аграрии смогут презентовать и реализовать свою продукцию. У жителей и гостей города будет возможность увидеть, попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая.

Традиционно на областной сельскохозяйственной ярмарке в Пскове представлены мясная и рыбная продукция, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства, саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников, одежда и предметы интерьера, а также товары народного творчества.

В сентябре-октябре в районах пройдут и муниципальные ярмарки. С графиком проведения мероприятий можно ознакомиться здесь.