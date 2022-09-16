Жителя Пыталово будут судить за проникновение в квартиру знакомой
34-летний ранее судимый житель Пыталово вновь предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности жилища, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.
23 июня нетрезвый обвиняемый пришёл к квартире знакомой женщины. Вопреки желанию потерпевшей, он незаконно проник в её жильё.
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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