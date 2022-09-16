Жителя Пыталово будут судить за проникновение в квартиру знакомой

14:08, 16 сентября 2022, ПАИ

34-летний ранее судимый житель Пыталово вновь предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности жилища, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

23 июня нетрезвый обвиняемый пришёл к квартире знакомой женщины. Вопреки желанию потерпевшей, он незаконно проник в её жильё.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.