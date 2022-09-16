Обустройство тротуаров и монтаж освещения проводится в районах по нацпроекту БКД

16:08, 16 сентября 2022, ПАИ

В районах Псковской области организованы работы по обустройству тротуаров и освещения в рамках направления «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Усвятах на улице Велижской работают сотрудники «Дорсервиса». Они обустраивают недостающие тротуары, а также монтируют освещение. Сама улица находится на дороге регионального значения Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Общая протяжённость нового тротуара составит 930 метров, линия освещения протянется на 1,9 км.

На участке автомобильной дороги регионального значения Опочка – а/д Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель протяжённостью 7 километров подрядчик завершил обустройство наружного освещения.

Также заключён двухгодичный контракт на устройство недостающих тротуаров и наружного освещения в деревнях Суханово и Корнилово, расположенных вдоль автодороги Великие Луки – Ущицы. В 2023 году в этих населённых пунктах будут проведены работы на участках общей протяжённостью 3,6 км.