Незаконный ввоз лесоматериалов пресекли в Псковской области
Лесопродукцию из Ганы, Франции и Габона попытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе запретили ввоз партий деревянных листов для облицовки и лесоматериалов тропических пород общим весом 5,2 тонны. Товар предназначался для московской компании.
Инспектор установил, что информация об отправителе подкарантинной продукции в сертификате не сответствует сведениям в коммерческих и транспортных документах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 сентября 2022
Инвестиции в крипту: великолучанин перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей