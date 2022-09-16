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Общество

Незаконный ввоз лесоматериалов пресекли в Псковской области

Лесопродукцию из Ганы, Франции и Габона попытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе запретили ввоз партий деревянных листов для облицовки и лесоматериалов тропических пород общим весом 5,2 тонны. Товар предназначался для московской компании.

Инспектор установил, что информация об отправителе подкарантинной продукции в сертификате не сответствует сведениям в коммерческих и транспортных документах.

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