Незаконный ввоз лесоматериалов пресекли в Псковской области

17:38, 16 сентября 2022, ПАИ

Лесопродукцию из Ганы, Франции и Габона попытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе запретили ввоз партий деревянных листов для облицовки и лесоматериалов тропических пород общим весом 5,2 тонны. Товар предназначался для московской компании.

Инспектор установил, что информация об отправителе подкарантинной продукции в сертификате не сответствует сведениям в коммерческих и транспортных документах.