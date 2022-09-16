В Пскове ищут подрядчиков для ремонта тротуаров вдоль Рижского проспекта
Объявлен конкурс на определение подрядной организации на ремонт тротуаров вдоль Рижского проспекта, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.
В проект контракта вошли два участка общей протяжённостью 950 метров: от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской и от улицы Балтийской до съезда к торгово-развлекательному центру Fjord Plaza.
«Второй участок проходит вплотную к оживлённой магистрали. Многие псковичи обращались с просьбой организовать здесь безопасное передвижение пешеходов. Помимо установки бортового камня и асфальтирования, запланировано устройство пешеходного ограждения. Работы должны завершиться до 28 июля 2023 года», — уточнил Борис Елкин.
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