В перечень параллельного импорта предложено внести алкоголь

00:04, 17 сентября 2022, ПАИ

Минпромторг РФ предложил внести в перечень для параллельного импорта алкогольные напитки, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Так, планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Также, согласно проекту, в перечень для параллельного импорта могут войти минеральное топливо и некоторые бренды нефтепродуктов, такие как Shell, Castrol.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева сообщала, что АКОРТ обратилась к вице-премьеру – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко – с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's и Hennessy. Ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.

В рамках ВЭФ вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже подготовлено.