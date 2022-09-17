Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В перечень параллельного импорта предложено внести алкоголь

Элитный алкоголь хотят внести в перечень параллельного импорта. Фото: inshaker

Минпромторг РФ предложил внести в перечень для параллельного импорта алкогольные напитки, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Так, планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Также, согласно проекту, в перечень для параллельного импорта могут войти минеральное топливо и некоторые бренды нефтепродуктов, такие как Shell, Castrol.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева сообщала, что АКОРТ обратилась к вице-премьеру – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко – с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's и Hennessy. Ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.

В рамках ВЭФ вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже подготовлено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 сентября 2022

В перечень параллельного импорта предложено внести алкоголь
16 сентября 2022

«Вкусно – и точка» не исключает роста цен на картофель фри
16 сентября 2022

Россияне раскупают железнодорожные туры в Белоруссию
16 сентября 2022

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
16 сентября 2022

В Госдуму внесут проект о продлении кредитных каникул
15 сентября 2022

Венесуэла намерена стать новым местом притяжения российских туристов
15 сентября 2022

Инфляция в Псковской области снизилась до 14,72%
15 сентября 2022

1,5 трлн рублей положили на вклады в Сбере жители СЗФО с начала года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...