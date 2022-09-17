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Экономика

H&M уйдет из Белоруссии, распродав остатки товара

Шведская компания H&M покинет рынок Белоруссии, магазины откроют на короткий период для продажи остатков товара. Сообщает ТАСС.

Ранее минский торговый центр Galleria Minsk, где расположен один из магазинов компании, сообщил, что 19 сентября H&M может возобновить продажи в Белоруссии.

«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», – цитирует представителя компании издание. Отмечается, что компания приняла решение «свернуть бизнес в Белоруссии».

Сеть H&M пришла в Белоруссию три года назад, представлена двумя магазинами в Минске и одним в Гродно. Работа компании в республике приостановлена в марте.

 

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