H&M уйдет из Белоруссии, распродав остатки товара

16:18, 17 сентября 2022, ПАИ

Шведская компания H&M покинет рынок Белоруссии, магазины откроют на короткий период для продажи остатков товара. Сообщает ТАСС.

Ранее минский торговый центр Galleria Minsk, где расположен один из магазинов компании, сообщил, что 19 сентября H&M может возобновить продажи в Белоруссии.

«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», – цитирует представителя компании издание. Отмечается, что компания приняла решение «свернуть бизнес в Белоруссии».

Сеть H&M пришла в Белоруссию три года назад, представлена двумя магазинами в Минске и одним в Гродно. Работа компании в республике приостановлена в марте.