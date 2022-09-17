Школа юных блогеров прошла в Себежском краеведческом музее

19:13, 17 сентября 2022, ПАИ

В Себежском краеведческом музее прошла школа юных блогеров. Желающие познакомились с азами культурной журналистики, побеседовали со спикерами, чья деятельность напрямую связана с культурой и средствами массовой информации. Об этом сообщает группа «Призыв» Себежского района.

Одной из главных фишек стало полное перевоплощение в роль «Журналиста», главная задача которого – познакомить с жизнью и творчеством Зиновия Гердта всех участников фестиваля посредством публикаций в сети Интернет.

Все участники «Школы юных блогеров» получили сертификаты об её успешном прохождении, а лучшие из публикаций награждены памятными подарками.