Богатый урожай убрали студенты колледжа в Острове
Студенты колледжа убрали богатый урожай со своего подсобного участка, сообщает газета «Островские вести».
Студенты группы № 11 Островского многопрофильного колледжа под руководством мастера производственного обучения Елены Барабаш не один день трудились на своём огороде.
«Урожай в этом году знатный. И морковь, и свекла впечатляющих размеров. Всё благодаря заботе наших ребят в весенний и летний период», – рассказали студенты колледжа.
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