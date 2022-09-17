Богатый урожай убрали студенты колледжа в Острове

21:05, 17 сентября 2022, ПАИ

Студенты колледжа убрали богатый урожай со своего подсобного участка, сообщает газета «Островские вести».

Студенты группы № 11 Островского многопрофильного колледжа под руководством мастера производственного обучения Елены Барабаш не один день трудились на своём огороде.

«Урожай в этом году знатный. И морковь, и свекла впечатляющих размеров. Всё благодаря заботе наших ребят в весенний и летний период», – рассказали студенты колледжа.