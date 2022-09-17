Новый скейт-парк в Великих Луках набирает популярность

21:27, 17 сентября 2022, ПАИ

Новый скейт-парк на острове Дятлинка в Великих Луках уже пользуется популярностью среди жителей. Об этом сообщает группа «Великолукская правда. Новости».

Практически с самого утра здесь можно увидеть ребят, которые выполняют разные трюки на скейтах и велосипедах.

Юных любителей экстремальных видов спорта просто не вытащить с площадки. Ребята очень довольны качеством покрытия и спортивными элементами для откачивания трюков.



Отметим, что на территории площадки есть скамейки с зарядными устройствами для смартфонов, урны, скамейки с навесами, информационный стенд.