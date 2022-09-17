Новый скейт-парк в Великих Луках набирает популярность
Новый скейт-парк на острове Дятлинка в Великих Луках уже пользуется популярностью среди жителей. Об этом сообщает группа «Великолукская правда. Новости».
Практически с самого утра здесь можно увидеть ребят, которые выполняют разные трюки на скейтах и велосипедах.
Юных любителей экстремальных видов спорта просто не вытащить с площадки. Ребята очень довольны качеством покрытия и спортивными элементами для откачивания трюков.
Отметим, что на территории площадки есть скамейки с зарядными устройствами для смартфонов, урны, скамейки с навесами, информационный стенд.
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