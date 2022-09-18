Всемирный день мониторинга воды отмечается сегодня

10:08, 18 сентября 2022, ПАИ

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга, или Всемирный день мониторинга качества воды, сообщает calend.ru.

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды и Международной водной ассоциации.

Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

Традиционное мероприятие этого Дня – взятие проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды.

В России мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом субъекте РФ и входят в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). А требования к водопроводной воде в России регулируются нормами СанПиНа (санитарными правилами и нормами).