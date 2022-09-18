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Общество

Всемирный день мониторинга воды отмечается сегодня

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга, или Всемирный день мониторинга качества воды, сообщает calend.ru.

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды и Международной водной ассоциации.

Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

Традиционное мероприятие этого Дня – взятие проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды. 

В России мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом субъекте РФ и входят в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). А требования к водопроводной воде в России регулируются нормами СанПиНа (санитарными правилами и нормами).

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