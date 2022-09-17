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Происшествия

ВИДЕО На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США. По ее данным, подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

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