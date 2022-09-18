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Общество

Спасатели предупреждают жителей Псковской области о сильном дожде утром 19 сентября

Утром и днем 19 сентября по южным и восточным районам Псковской области ожидается сильный дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В это время рекомендуется воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, надо укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание подтапливает, надо покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, следует подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна и двери.

Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест. Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления. Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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