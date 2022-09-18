Внучка Лукашенко стала ведущей шоу на белорусском телевидении

16:01, 18 сентября 2022, ПАИ

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Дарья стала одной из ведущих молодежного спортивно-развлекательного шоу «Герои», которое начало выходить в эфире гостелеканала «Беларусь 1» с 18 сентября, сообщил телеканал. Об этом пишет РИА Новости.

«С 18 сентября на телеканале Беларусь 1 стартует новый проект «Герои». Спортивно-развлекательное шоу чем-то отдаленно напомнит легендарную спортландию. Но испытания стали серьезнее и перешли в киберпространство. Зрителей приглашают в компьютерную игру, где все реально. А в главной роли обычные старшеклассники, которые в свободное от учебы время находят себя в пожарно-спасательном спорте», - сообщили в эфире телеканала.

Идея проекта принадлежит Президентскому спортивному клубу совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям и командой Белтелерадиокомпании. Разработка проекта от идеи создания до реализации заняла три года, заявили в эфире телеканала.

Согласно данным телеканала, у шоу будет три ведущих: представительница Белоруссии на детском «Евровидении» в 2017 года Хелена Мерааи, ведущий телеканала Даниил Жданько, а также одна из дочерей Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента, Дарья, которая в этом году окончила школу. В шоу она играет роль смотрительницы за правилами игры Юсты.

Подчеркивается, что новое игровое шоу разработано исключительно белорусами. В главных ролях участники республиканского этапа соревнований по пожарно-спасательному спорту, школьники от 14 до 17 лет. Сражаться в шоу будут 16 команд из всех регионов страны. Проект будет выходить по воскресеньям, сезон состоит из 15 передач.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба, заявил телеканалу, что получилось создать «продукт, который отвечает не только реалиям современного времени, но и для нового поколения это уже что- то такое интересное». «При реализации этой идеи мы соединили две составляющие. Первое - это, конечно, самые последние наработки индустрии развлечений. И вторая составляющая - это пропаганда профессии «спасатель», - сказал он.