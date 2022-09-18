В Великих Луках пройдут мероприятия к Дню пожилого человека

20:54, 18 сентября 2022, ПАИ

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В Великих Луках по доброй традиции в честь людей мудрого возраста проходит декада праздничных мероприятий и благотворительных акций, посвященных Дню пожилого человека. Об этом напомнили в Администрации города.



Так, Великолукский политехнический колледж проводит благотворительную акцию по бесплатной стрижке пенсионеров в период с 26 сентября по 7 октября. График работы парикмахерской (ул. Вокзальная, 4): понедельник – четверг с 09.00 до 14.00; пятница – с 9.00 до 12.00. Без перерыва на обед. Суббота и воскресенье – выходные дни. Отметим, что стрижки проводятся студентами колледжа.



Также 1 октября для пенсионеров бесплатно будет работать баня. Нужно взять с собой пенсионное удостоверение или справку ПФР. Баня «Заречная» откроет двери с 15.00 до 22.00.