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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Невельском районе

Фото с места происшествия

В Невельском районе на перекрёстке автодороги Невель - Усвяты произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Opel Astra.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Hyundai Solaris, одного из них госпитализируют в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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