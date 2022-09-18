Два человека пострадали в результате ДТП в Невельском районе
В Невельском районе на перекрёстке автодороги Невель - Усвяты произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Opel Astra.
В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Hyundai Solaris, одного из них госпитализируют в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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