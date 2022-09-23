День осеннего равноденствия: ищем точку опоры

07:03, 23 сентября 2022, ПАИ

Какие практики и ритуалы необходимы 23 сентября, чтобы задать нужный вектор своей жизни на ближайшие несколько месяцев, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Помните у Архимеда: «Дайте мне точку опоры и я переверну мир»? Энергетика осеннего равноденствия, когда день становится равен ночи, актуализирует темы равновесия, гармонии внутри и снаружи. Неслучайно 23 сентября Солнце переходит в знак Весов, основные темы которых - уравновешивание противоположностей, поиск баланса. Эти же темы поднимет и новолуние в Весах 26 сентября, но о новолунии напишу чуть позже.

С астрономической точки зрения 23 сентября Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Земля занимает вертикальное положение относительно Солнца, а полюса меняются местами, отсюда и равноденствие. Потом наступает темное время - день постепенно становится все короче, и процесс этот продолжается до следующей реперной точки, 22 декабря, когда наступает день зимнего солнцестояния.

А теперь к метафизике. Но сначала небольшой экскурс к традициям предков. День осеннего равноденствия традиционно считается днем сбора урожая и обращения к предкам с просьбой его защитить и сохранить. Это и понятно, наступает суровое темное время, и ресурсов, чтобы его пережить должно быть достаточно. Я всегда старинные ритуалы адаптирую к современности, вычленяю главное, их энергетическую суть. Итак, что важно сделать нам с вами 23 сентября. В первую очередь, подумать, какие у нас имеются ресурсы, и речь, конечно, не только о деньгах. Вспоминается тут любимое выражение психологов, перекочевавшее уже из их профессиональной сферы в бытовой обиход: «Я сейчас не в ресурсе». Ресурсом может быть все, что угодно: наши таланты, способности, образование, деловые связи. Не лишним время от времени список обновлять, пополнять, себе о нем напоминать. Подумать, что у меня есть сейчас, на кого или на что я смогу опереться, если наступят сложные времена, чем мне этот список пополнить и все ли свои ресурсы я использую. Очень хорошая защитная практика, придающая уверенности в себе.

У психологов и коучей есть также полезная практика, которая называется «Колесо баланса» - позволяет оценить ключевые сферы жизни. Кому интересно, погуглите, есть подробное описание.

Я тут поизучала матчасть, и узнала, что у многих народов, у и европейцев, и у японцев, и у мексиканцев в день осеннего равноденствия принято загадывать желания. Но я всегда оговариваю, что просто загадать желание мало - нужно прописывать конкретные шаги к достижению цели, и иметь намерение получить то, что хочешь.

Наши предки славяне верили, что веточки рябины сорванные в этот день, защитят дом от нечистой силы (читай от бед, болезней и напастей). Почему бы нет, даже если это будет эффект плацебо. В конце-концов это просто красиво.

Женщины в день осеннего равноденствия проводили ритуалы на красоту. Считалось, что высшие силы, за это ответственные, в этот день наиболее благосклонны. Значит, и мы 23 сентября можем сходить в салон красоты или хотя бы купить себе что-то новое из косметики.

Ну и традиционно в этот день пекли пироги и выставляли на стол богатое угощение - ритуал сродни новогоднему, чтобы привлечь в свою жизнь достаток и благополучие.

Всем ресурсов с избытком и удачи!