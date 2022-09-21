Российских футболистов не допустили до жеребьевки Евро-2024

10:57, 21 сентября 2022, ПАИ

Сборную Российской Федерации по футболу не допустили до жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024, об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Причина - февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — отметили в пресс-службе союза, передает ТАСС.

Жеребьевка группового этапа отбора на Евро-2024 пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах - Берлине, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе. В турнире примут участие 24 сборные.

Напомним, что 28 февраля по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА отечественные команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления.