Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов и спиртного

10:51, 21 сентября 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже товаров из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

20 сентября в 21:12 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 23-летнюю псковичку. Девушка похитила из торгового зала продукты питания и спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 2769 рублей.

По факту кражи проводится проверка.