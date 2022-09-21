Двум жителям Опочки грозит пожизненное лишение свободы

10:54, 21 сентября 2022, ПАИ

Двум жителям Опочки грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленников обвиняют в кражах, убийстве и уничтожении чужого имущества.

В июле 2021 года мужчины пришли в частный дом в гости к случайному знакомому, который пригласил их к себе для распития спиртных напитков. Мужчины учинили ссору, после чего нанесли хозяину дома множественные удары ножом, топором, руками и ногами по голове, шее, туловищу, от которых потерпевший потерял сознание.

Думая, что мужчина умер, обвиняемые похитили из его дома деньги, строительные, хозяйственные инструменты, бытовую технику, которые смогли унести. После этого, чтобы скрыть следы своих преступлений, подожгли дом.

На момент поджога хозяин дома был еще жив, но из-за тяжелых травм потерял сознание и умер от отравления угарным газом. Дом и имущество сгорели.

В прокуратуре уточнили, что один из мужчин, привлекаемых к уголовной ответственности, незадолго до убийства совершил еще несколько краж из частных домовладений в Опочке.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений - кража, умышленное уничтожение или повреждение имущества, убийство. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Псковский областной суд.