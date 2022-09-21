Бежаницкая полиция раскрыла дачную кражу по горячим следам

11:14, 21 сентября 2022, ПАИ

Кражу имущества раскрыли по горячим следам полицейские в Бежаницком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в деревне Баслаки из сарая у дачного дома были похищены два бензотриммера и велосипед. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию

В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена подозреваемая. Ею оказалась нигде не работающая местная жительница 1980 года рождения, она дала признательные показания. По ее словам, похищенное имущество она использовала для собственных нужд.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе обыска бензотриммеры и велосипед сотрудники полиции обнаружили и изъяли. Ведется следствие, добавили в ведомстве.