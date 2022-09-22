Директор Псковского агроколледжа рассказал о трудоустройстве выпускников
Выпускники Псковского агротехнического колледжа по специальностям «ветеринария» и «зоотехния» практически 100% трудоустроены. Об этом сообщил директор ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Сергей Янкин на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.
По его словам, колледж предлагает обучение по 16 специальностям. Есть два филиала в Себеже и Идрице. Ежегодно в колледже обучается более 1 тыс. студентов. В 2022 году учебное заведение выпустило 440 студентов.
Сергей Янкин отметил, что колледж сотрудничает с вузами и предприятиями Санкт-Петербурга, а также Белоруссии.
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