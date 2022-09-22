Названа средняя зарплата сотрудников сельхозпредприятий в регионе
Средняя зарплата сотрудников сельхозпредприятий в Псковской области составляет 29 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.
Это следует из годовых отчетов сельхозпредприятий по Псковскому региону, уточнил он.
Ранее эксперты заявили, что большинство выпускников учебных заведений перестают работать на сельхозпредприятиях в первый год после трудоустройства.
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