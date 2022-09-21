Эксперты заявили о нежелании выпускников работать на сельхозпредприятиях

13:19, 21 сентября 2022, ПАИ

Большинство выпускников учебных заведений перестают работать на сельхозпредприятиях в первый год после трудоустройства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

«В первый год, когда выпускники начинают работать и вливаются в производственный цикл, многие не выдерживают», - заметил он.

«Я не знаю в Печорском районе ни одного производства, куда бы пришел работать выпускник вуза или колледжа», - продолжил тему глава КХ «Витязь» Андрей Вороненков.

В свою очередь директор Псковского агроколледжа Сергей Янкин добавил, что нужно создать молодым сотрудникам комфортные условия. «Если мы не создадим условий - никто работать не пойдет», - сделал вывод руководитель учебного заведения.