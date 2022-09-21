Три мастерские электроснабжения откроются в псковском агроколледже

13:32, 21 сентября 2022, ПАИ

Три современные мастерские электроснабжения откроются 30 сентября в Псковском агротехническом колледже. Об этом сообщил директор ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Сергей Янкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 сентября.

Кроме того, в агроколледже уже открыт рабочий класс академии «Ростсельмаш». В этом году открыли класс Минского тракторного завода, в оборудование было вложено 620 тысяч рублей.

По словам руководителя учебного заведения, сотрудники академии «Ростсельмаш» выезжают в Псковский регион и проводят курсы повышения квалификации сотрудников колледжа.

«В ноябре планируем встречу на нашей базе с сотрудниками Минского тракторного завода», - поделился планами Сергей Янкин.