В каких сферах псковичи ищут работу, рассказали эксперты

17:49, 21 сентября 2022, ПАИ

Жители Псковской области стали чаще искать работу в области страхования и домашнего сервиса и реже – в банках и автобизнесе. Об этом сообщает платформа по поиску работы hh.ru.

«В пределах последних двух месяцев мы видим, что жители Псковской области несколько активизировались и начали чаще выходить на рынок труда в поисках работы – свидетельство тому +1,6% новых резюме в августе по сравнению с июлем. При сравнении года к году мы видим, что активность соискателей стала ещё больше: на 29,2% новых резюме больше, чем в 2021-м. В целом активность соискателей в Псковской области сегодня выше, чем активность работодателей: напомню, что количество вакансий за последний месяц выросло на 5%», - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Больше всего за месяц количество резюме выросло среди домашнего персонала (+70% новых резюме). Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в сфере страхования (+30% резюме), представители из сферы науки и образования (+23%). Нуждаются в новой работе и специалисты из сферы добычи сырья (+19% новых резюме за месяц). Также на рынок труда Псковской области заметно чаще стали выходить юристы (+16%), специалисты сферы искусства (+11%), рекламы (+10%), транспорт и логистика (+8% новых резюме). С другой стороны, жители Псковской области снизили активность в поиске работы в сфере консультирования (-44% резюме за месяц) и в области автобизнеса (-31%), также людей стала меньше интересовать работа в банковской сфере.

«Интересным итогом лета стало изменение уровня конкуренции за рабочие места в разных сферах. Сегодня юристам сложнее всего найти работу в Псковской области: более 11 резюме на одну вакансию при норме в 5–6», - отметили в hh.ru.

При этом, если сравнивать с показателями начала лета 2022 года, можно увидеть, что в ряде сфер сейчас стало проще найти работу. Так, среди работников рекламной сферы и маркетологов число конкурентов упало с 6 до 3 на рабочее место. При этом с начала лета выросла конкуренция среди работников финансовой сферы (с 4 до 5 кандидатов на место), а также среди специалистов в сфере безопасности (с 2 до 4 человек на вакансию).