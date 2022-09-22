Могилу Неизвестного Солдата спасли от обрушения в Пскове
Могилу Неизвестного Солдата на площади Победы благоустроят в Пскове. Об этом сообщила заместитель начальника УГХ администрации города Татьяна Алексеева в эфире проекта ПАИ-live 21 сентября.
Памятник открыли в 1974 году, и с тех пор не проводились работы по реставрации постамента. «Было проведено обследование и установлено, что ремонтировать нужно срочно», - рассказала Татьяна Алексеева.
Массивные плиты, которые закрывают могилу, начинают выходить из строя, в связи с этим появляется угроза обрушения. На данный момент закончили демонтаж и ведут работы по бетонированию, добавила она.
Также будет обустроено малое воинское захоронение в Крестах, где похоронены 56 бойцов. Строители заменят ограждения, восстановят дорожки и проведут другие работы по благоустройству.
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