Для воспитанников школы при Святогорском монастыре обустроили детскую площадку

19:40, 21 сентября 2022, ПАИ

Детскую площадку обустроили для воспитанников воскресной школы при Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край» со ссылкой на директора школы иеромонаха Иона.

По его словам, новая детская площадка создана на деньги спонсора.

Священник отметил, что она открылась несколько дней назад и теперь пользуется большим успехом. Площадка, рассчитанная на детей младшего возраста, стала привлекать детей постарше. «Мы всех рады видеть, но детям постарше придётся подождать. Если они готовы ходить к нам, то мы готовы что-то и для них придумать», — заключил он.