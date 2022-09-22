Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам вне зависимости от экономической ситуации

20:02, 21 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 21 сентября, совещание руководителей членских организаций Федерации независимых профсоюзов России началось с обсуждения указа президента РФ Владимира Путина о проведении частичной военной мобилизации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, что абсолютно все профсоюзные организации и объединения в той или иной степени станут участниками масштабной трансформации экономики под нужды военно-оборонного комплекса.

«Всё для фронта, всё для Победы», — только благодаря такой позиции, по мнению Михаила Шмакова, трудящиеся смогут оказать эффективную поддержку военнослужащим.

«В связи с этим особую актуальность приобретает тема предстоящего сегодня заседания генсовета ФНПР: профсоюзы, работодатели и органы власти обязаны консолидироваться, — заявил Михаил Шмаков. — Вне зависимости от развития экономической ситуации профсоюзы будут оказывать помощь мобилизованным профсоюзным активистам, а также их семьям».

В совещании также принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он отметил, что региональное профобъединение всецело поддерживает позицию ФНПР.

«Каждый сейчас на своём рабочем месте должен приложить максимальные усилия, помогать мобилизованным и их семьям и помнить, что победа напрямую зависит от вклада каждого из нас», — сказал Игорь Иванов.

Кроме того, в рамках совещания зампред ФНПР Евгений Макаров презентовал результаты исследования Центра мониторинга и анализа СПбГУП. Специалисты в области конфликтологии зафиксировали 91 социально-трудовой конфликт в 2022 году. Почти 70 % конфликтов произошли в ПФО, ЦФО и УФО — наиболее развитых в промышленном отношении округах. Участники совещания также обсудили координацию действий в период всероссийской акции профсоюзов, приуроченной ко Всемирному дню действий «За достойный труд!».