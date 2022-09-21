Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать
На днях руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России.
Своё мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.
«На мой взгляд, это своевременная и крайне важная инициатива, которая заслуживает поддержки. Жители этих территорий хотят самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу и решить, как им жить и на каком языке разговаривать», – написал он в соцсетях.
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Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать
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