Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать

20:52, 21 сентября 2022, ПАИ

На днях руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России.

Своё мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

«На мой взгляд, это своевременная и крайне важная инициатива, которая заслуживает поддержки. Жители этих территорий хотят самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу и решить, как им жить и на каком языке разговаривать», – написал он в соцсетях.