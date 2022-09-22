Часть улицы Кузнецкой в Пскове закроют для транспорта

09:16, 22 сентября 2022, ПАИ

В связи с дорожными работами с 27 по 28 сентября в Пскове будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой – от улицы Спортивной до дома № 27 на улице Кузнецкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. Псковичей просят также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.