Псковичка представила регион на всероссийском форуме рабочей молодёжи

17:01, 07 сентября 2026, ПАИ

Псковскую область на XIV Всероссийском форуме рабочей молодёжи представила Александра Тимофеева. Мероприятие проходило с 3 по 6 сентября в Пермском крае. Об этом ПАИ сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Участниками форума стали 400 молодых специалистов из 70 регионов России и Республики Абхазия — инженеры, технологи, представители кадровых служб, лидеры молодёжных советов и участники производственных коллективов. В программе обсуждались подготовка кадров, престиж рабочих профессий, наставничество и поддержка молодых специалистов.

По итогам форума участники познакомились с практиками ведущих компаний, а также разработали стандарт цифрового профиля рабочего, модель корпоративного волонтёрства и другие инструменты для организаций реального сектора экономики.

Мероприятие реализовано в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Кадры».

Напомним, в апреле в Доме молодёжи в Пскове завершил работу IV Региональный форум работающей молодёжи Псковской области. В течение двух дней 80 представителей всех региональных муниципалитетов, Пскова и Великих Лук принимали участие в образовательной и практической программе. Форум прошёл в рамках Года единства народов России. В числе почётных гостей были представители Белоруссии и Новгородской области.