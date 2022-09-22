Права инвалидов нарушили на псковском железнодорожном предприятии

10:07, 22 сентября 2022, ПАИ

Права инвалидов нарушили на псковском железнодорожном предприятии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Ведомство установило, что предприятие представляло в органы занятости населения информацию, не содержащую сведений о трудоустройстве на работу инвалидов в счет квоты, а также о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных или выделенных рабочих местах в счет квоты.

Транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.42 КоАП РФ - неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов.