Сервисы ПФР позволяют псковичам получать часть услуг дистанционно

11:04, 22 сентября 2022, ПАИ

Более 50 электронных сервисов Пенсионного фонда позволяют псковичам получать услуги дистанционно, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении ПФР.

В проактивном режиме, то есть без заявлений граждан, специалисты ПФР самостоятельно оформляют сертификат на материнский капитал и СНИЛС на новорожденных. Как только рождается ребенок, он сразу регистрируется в ПФР (ПФР делает это по данным ЗАГС) и на него оформляется сертификат на материнский капитал (при наличии права). Оформленные СНИЛС и сертификат отправляются маме в личный кабинет в электронном виде.

Проактивно устанавливаются пенсии по инвалидности и ежемесячная денежная выплата.

Целый ряд электронных сервисов позволяет без посещения ПФР или МФЦ подать заявления на установление выплат. Через портал госуслуг могут подать заявления на установление ежемесячного пособия будущие мамы, вставшие на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, а также родители детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР семьи с детьми не только могут узнать о размере материнского капитала (его остатке), но и распорядиться его средствами. При этом в большинстве случаев приходить в ПФР не нужно – специалисты Пенсионного фонда запросят всю необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия. Семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился в период с 1 января 2018 года и которому еще не исполнилось 3 года, могут в электронном виде подать заявление на установление ежемесячной выплаты из средств маткапиала.

В электронном виде можно подать заявление на установление выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, на установление пенсии по потере кормильца и получить еще целый ряд услуг.

Воспользоваться электронными сервисами ПФР можно через портал госуслуг, а также через личный кабинет на сайте ПФР (логин и пароль те же). Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Подтвердить учетную запись можно в МФЦ, клиентской службе ПФР, в любом из центров по регистрации или в кредитном учреждении.