Борис Елкин пожелал новому председателю Псковской думы стабильной и эффективной работы

11:13, 22 сентября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале поздравил Александра Гончаренко с избранием на пост председателя Псковской городской Думы VII созыва.

«Впереди пять лет работы на ответственном посту, требующем глубоких знаний, вовлеченности в общественно-политическую жизнь города, неравнодушия и умения находить компромиссные решения, - написал Борис Елкин. - Уверен, что разносторонний трудовой опыт Александра Георгиевича в системе пограничной службы ФСБ России, заместителем главы администрации Пскова и руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия», его деловые качества и профессионализм позволят грамотно выстроить работу с депутатским корпусом, администрацией города и наладить обратную связь с избирателями».

В заключение глава администрации города пожелал коллеге и обновленной городской Думе «стабильности и эффективной работы во благо псковичей».