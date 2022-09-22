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Политика

Борис Елкин пожелал новому председателю Псковской думы стабильной и эффективной работы

Александр Гончаренко

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале поздравил Александра Гончаренко с избранием на пост председателя Псковской городской Думы VII созыва.

«Впереди пять лет работы на ответственном посту, требующем глубоких знаний, вовлеченности в общественно-политическую жизнь города, неравнодушия и умения находить компромиссные решения, - написал Борис Елкин. - Уверен, что разносторонний трудовой опыт Александра Георгиевича в системе пограничной службы ФСБ России, заместителем главы администрации Пскова и руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия», его деловые качества и профессионализм позволят грамотно выстроить работу с депутатским корпусом, администрацией города и наладить обратную связь с избирателями».

В заключение глава администрации города пожелал коллеге и обновленной городской Думе «стабильности и эффективной работы во благо псковичей».

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