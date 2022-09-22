ПсковГУ объявил допприем на бюджетные места

11:40, 22 сентября 2022, ПАИ

Псковский государственный университет проводит дополнительный прием абитуриентов по образовательным программам заочной формы бакалавриата и магистратуры на бюджетные места. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, набор проводится в связи с наличием бюджетных мест, оставшихся после зачисления студентов в основные сроки приемной кампании.

Подать документы и участвовать в конкурсе на бюджетные места могут все, кто готов представить необходимые результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых ПсковГУ, или имеет право сдать соответствующие вступительные испытания в установленные сроки допприёма (в том числе те, кто в основные сроки приёма не подавал заявление на поступление в ПсковГУ или поступал, но на другие программы).

Для участия в дополнительном приёме необходимо подать письменное заявление о добавлении программ допприёма или зарегистрироваться в электронном личном кабинете абитуриента.

В рамках дополнительного приёма выделены места в рамках особой, целевой и специальной квот, в случае незаполнения которых бюджетные места перейдут на общий конкурс.

Приказ о зачислении будет издан 30 сентября. Подробная информация доступна по ссылке.