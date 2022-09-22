Борис Елкин станет гостем программы «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО»

11:44, 22 сентября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Первый на седьмом» в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» в четверг, 22 сентября, в 12:00.

Как поменялись привычки за год работы в должности? Как изменится структура городской администрации? Каким будет бюджет Пскова в следующем году? Куда исчезла «фишка» со стримами в ВК от градоначальника? Работает ли дизайн-код города или его спустили на тормозах?

Программа «Первый на седьмом» выходит в эфире «7 НЕБА» на частоте 107.1 FM. Прямую трансляцию также смотрите в официальных группах радиостанции и портала Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».