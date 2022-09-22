Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Борис Елкин: Для меня нет «тёмных лошадок» среди депутатов гордумы

«Тёмных лошадок» среди депутатов в Псковской гордуме для меня нет, сказал глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире программы «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО».

«Надеюсь, что все они заинтересованы в развитии города, - добавил Борис Елкин. - Если мы видим, что депутаты делают все на благо города, а не в своих личных целях, мы найдем общий язык. Нужно работать слаженной командой».

Он отметил, что сегодняшняя первая сессия Думы прошла «в позитивном ключе». «Если такая атмосфера сохранится дальше, все задуманное получится», - подытожил глава администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

22 сентября 2022

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов
22 сентября 2022

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района
22 сентября 2022

Избран председатель нового созыва Псковской гордумы
22 сентября 2022

Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района
22 сентября 2022

Началась трансляция сессии Псковской городской Думы
22 сентября 2022

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию гордумы нового созыва
21 сентября 2022

Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...