Борис Елкин: Для меня нет «тёмных лошадок» среди депутатов гордумы

12:18, 22 сентября 2022, ПАИ

«Тёмных лошадок» среди депутатов в Псковской гордуме для меня нет, сказал глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире программы «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО».

«Надеюсь, что все они заинтересованы в развитии города, - добавил Борис Елкин. - Если мы видим, что депутаты делают все на благо города, а не в своих личных целях, мы найдем общий язык. Нужно работать слаженной командой».

Он отметил, что сегодняшняя первая сессия Думы прошла «в позитивном ключе». «Если такая атмосфера сохранится дальше, все задуманное получится», - подытожил глава администрации Пскова.