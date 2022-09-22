Предстоящие в ЛНР и ДНР референдумы прокомментировал Борис Елкин

12:47, 22 сентября 2022, ПАИ

Предстоящие в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы относительно вхождения территорий в состав России прокомментировал глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Русскоязычное население проживает не только на территории России, и в трудную минуту мы должны поддерживать людей. К референдуму отношусь спокойно, это необходимая мера, чтобы сохранить мир и жизни людей, которые подвергались нацистским нападкам. Это позволит дать понять, что русскоязычный народ притеснять не нужно. Мы до последнего будем их защищать», - заявил Борис Елкин.

Референдумы на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.