Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов

13:36, 22 сентября 2022, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поддержал инициативу властей независимых республик ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей о проведении референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Выбор — неотъемлемое право каждого человека. Скоро жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей примут участие в референдумах о вхождении в состав России. Инициативу высказало руководство республик и областей совместно с жителями», - написал депутат и отметил важность предстоящих референдумов, которые определят будущее тысяч людей.

«Считаю важным поддержать эту инициативу. Мы своих не бросаем!» – заключил Андрей Козлов.

Референдумы на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.