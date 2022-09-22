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Политика

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поддержал инициативу властей независимых республик ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей о проведении референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Выбор — неотъемлемое право каждого человека. Скоро жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей примут участие в референдумах о вхождении в состав России. Инициативу высказало руководство республик и областей совместно с жителями», - написал депутат и отметил важность предстоящих референдумов, которые определят будущее тысяч людей.

«Считаю важным поддержать эту инициативу. Мы своих не бросаем!» – заключил Андрей Козлов.

Референдумы на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.

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